Bam Adebayo e James Harden hanno accettato la convocazione di Team USA per le Olimpiadi di Tokyo di quest’estate, come riportato da Adrian Wojnarowski e Shams Charania. Adebayo e Harden sono il settimo e l’ottavo giocatore a dire “sì” alla Nazionale in vista dei Giochi dopo Kevin Durant, Jayson Tatum, Bradley Beal, Damian Lillard, Draymond Green e Devin Booker.

Adebayo era stato tra gli ultimi scartati un paio di anni fa, per i Mondiali in Cina nei quali poi gli USA fecero una figuraccia. Nell’ultima stagione il centro ha mantenuto 18.7 punti, 9.0 rimbalzi e 5.4 assist di media nell’ultima stagione a Miami, venendo inserito nel secondo miglior quintetto difensivo dell’anno. A differenza sua, il compagno Jimmy Butler invece ha declinato l’invito.

Harden in Nazionale trova KD, col quale è appena stato eliminato dai Playoff in maglia Nets. Probabile invece l’assenza di Kyrie Irving, che si prenderà del tempo per recuperare dalla distorsione alla caviglia.

Miami Heat center Bam Adebayo has committed to join the 12-man Team USA roster for the Summer Olympics in Tokyo, his agent Alex Saratsis tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 21, 2021

Nets star James Harden has committed to play for Team USA in the Tokyo Olympics, joining teammate Kevin Durant on the USAB squad, sources tell @TheAthletic @Stadium. Kyrie Irving is unlikely to play as he recovers from his ankle injury. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 21, 2021