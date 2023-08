Banchero ha spiegato i motivi familiari che lo hanno spinto a preferire Team USA all’Italia

Nell’ottobre del 2022, l’allora rookie Paolo Banchero, che giocherà con Team USA e non con l’Italia, aveva raccontato all’ex compagno di squadra R.J. Hampton l’esatto opposto nel corso del The Young Person Basketball Podcast di Fubo Sports (Joe Vardon di The Athletic).

Tuttavia, se si ritiene che il tempo possa essere definito come la distanza tra le decisioni di una persona, i mesi trascorsi da quando Banchero ha comunicato ad Hampton i suoi piani con l’Italia e quella di giocare per Team USA possono rappresentare le 5000 e passa miglia che separano Orlando da Folgaria.

Ammettendo che la scelta tra la Nazionale italiana e quella americana non è stata facile, Banchero ha detto a Vardon che “rappresentare il proprio Paese è più grande di qualsiasi cosa”.

“Ho deciso che era questo il posto in cui volevo stare. Mia madre ha giocato per Team USA, quindi è sempre stato un mio sogno”.

La madre di Banchero, Rhonda Smith-Banchero, è stata un’ex giocatrice collegiale che ha lasciato il programma di basket femminile dell’Università di Washington come miglior marcatrice di tutti i tempi ed è stata inserita nella Husky Hall of Fame nel 2004. Un vero fenomeno del basket universitario.

