Olimpia Milano, Messina presenta Mirotic e spiega in che ruolo lo farà giocare

Ettore Messina ha presentato l’arrivo di Nikola Mirotic attraverso le pagine de La Repubblica.

Il coach dell’Olimpia Milano ha spiegato anche quale sarà il ruolo ricoperto dell’ex Barcellona. Mirotic giocherà stabilmente anche da ala piccola, ruolo in cui i biancorossi al momento hanno solamente Shavon Shields. Messina poi ha ricordato anche le stagioni d’esordio dello spagnolo, allenato al Real Madrid.

Andando in prestito al Valencia maturò molto e quando tornò si guadagnò il quintetto base in un roster che aveva gente del calibro di Rodriguez, Fernandez e Tomic. Il suo arrivo è un gesto d’amore del signor Armani per il club e uno stimolo per tutti noi, con un giocatore così talentuoso e di personalità si alza ulteriormente l’asticella. Lo impiegherò da ala piccola, dove ha giocato sia in NBA sia a Barcellona. Troppi lunghi? Non credo, tanti giocheranno il Mondiale e dovranno riposare, abbiamo stazza e atletismo anche fra i playmaker con le aggiunte di Flaccadori e Lo, da cui mi aspetto grandi cose.