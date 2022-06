Banchero racconta il suo “LeBron preferito”: la scelta è CLAMOROSA

Paolo Banchero ha fatto moltissimi passi in avanti negli ultimi tempi in vista del Draft NBA 2022. Tanto che ora è visto da alcuni bookmaker come il favorito per essere selezionato dagli Orlando Magic come la scelta numero 1 in assoluto questa notte.

Durante una recente intervista, Banchero ha rivelato che il suo giocatore preferito da guardare non è altro che la superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James. L’ex protagonista di Duke è apparentemente un grande appassionato di highlights e ha avuto la sua giusta quota di contenuti di LeBron nel corso degli anni:

“Dirò che il mio preferito è probabilmente LeBron. Ci sono così tante epoche diverse, highlights che puoi guardare. Puoi andare a guardare dai suoi giorni al liceo, da rookie, a metà della sua carriera. Ha avuto tre diversi momenti di hype, quindi ci sono tanti contenuti che puoi guardare”.

A Paolo Banchero è stato chiesto di nominare il suo momento preferito di LeBron e lui ha risposto in una maniera davvero incredibile:

“Direi Gara 6 contro Boston del 2012, quella partita”.

2022 #NBADraft prospect Paolo Banchero on his love for studying NBA player highlights… especially a particular Game 6 performance! Watch the #NBADraft presented by State Farm

Tomorrow at 8 PM ET on ABC & ESPN pic.twitter.com/ThW75yixpP — NBA (@NBA) June 22, 2022

La speranza è di riavere un italiano fortissimo in NBA, come quando Danilo Gallinari sbarcò nel massimo campionato americano.

