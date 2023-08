Banchi polemico con la FIBA: “3 arbitri americani con il Canada non è giusto… Trattateli allo stesso modo!”

L’allenatore italiano della Lettonia, Luca Banchi, non è soddisfatto dell’arbitraggio FIBA durante la sconfitta contro il Canada nella FIBA World Cup. La Lettonia ha concluso la fase a gironi al secondo posto con un record di 2-1 e una storica vittoria contro la Francia, che è uscita con la coda tra le gambe da questo Mondiale. Ricordiamo che anche Pozzecco, come Banchi, si è lamentato con la FIBA.

“I falli tecnici fanno parte del gioco, la mia sensazione è che i criteri di chiamata dei falli non siano stati coerenti fin dall’inizio. Vieni a giocare contro il Canada e ci sono tre arbitri americani… non mi sembra giusto. Non guardate i loro cognomi, non stiamo parlando di stipendi, popolarità, età… trattateli allo stesso modo. Se parliamo dei criteri per i falli tecnici, l’allenatore avversario ne meritava qualcuno. Credo che le regole FIBA si applichino ad alcuni e non ad altri. Abbiamo accettato la loro forza, la partita è stata giocata ad alto livello. Abbiamo giocato una buona partita. È bello vedere come questi ragazzi giocano con il loro carattere, tranne che all’inizio del terzo quarto. Voglio che giochiamo ad alto livello, so che è difficile in termini di energia, ma è quello che voglio. Spero che avremo il tempo di resettare e prepararci per il prossimo turno; vogliamo competere a quel livello. Le prossime due partite sono contro Spagna e Brasile”.

Gli arbitri della gara sono stati i seguenti:

FERNANDEZ, Juan Argentina RENEAU, Jenna Jordan Stati Uniti BATISTA, Johnny Porto Rico

