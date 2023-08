Popovich disse le stesse parole di Noah Lyles più di 13 anni fa

Numerosi giocatori NBA di alto profilo hanno sminuito le parole di Noah Lyles, star dell’atletica, per la sua opinione sulle Finals NBA ma Gregg Popovich aveva detto la stessa cosa più di 13 anni fa.

È emerso un dettaglio interessante: il leggendario allenatore dell’NBA e ora Hall of Famer, Gregg Popovich, ha detto le stesse identiche parole di Noah Lyles più di 13 anni fa.

“Non ci sono campioni del mondo nella NBA, quindi chiunque abbia la bandiera con scritto campioni del mondo non è corretto. Non è appropriato”, ha detto a Steve Bulpett del Boston Herald in un’intervista del marzo 2010.

“I campioni del mondo, credo, sono la squadra spagnola in questo momento. Gli Stati Uniti sono campioni olimpici. I Lakers sono i campioni NBA”, ha detto a proposito della situazione di allora. “Non ha senso che una squadra NBA si definisca campione del mondo. Non ricordo che qualcuno abbia giocato fuori dai nostri confini per ottenere questa etichetta. Non è vero? Aspetto che qualcuno mi dica che mi sono perso qualcosa”.

Quando a Pop è stato fatto il nome dei Toronto Raptors, ha respinto l’argomento.

“C’è una squadra in Canada. È vero. Il mondo è più grande del Nord America. So che a volte noi, americani arroganti, non rispondiamo al resto del mondo, ma è vero. C’è un mondo grande là fuori”, ha detto l’allenatore nel 2010.

Leggi anche: Banchi polemico con la FIBA: “3 arbitri americani con il Canada non è giusto… Trattateli allo stesso modo!”