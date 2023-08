Italbasket, Tonut: “Se restiamo uniti possiamo battere chiunque”

Stefano Tonut autore di una prestazione da incorniciare nel successo dell’Italbasket contro le Filippine.

La guardia dell’Olimpia Milano ha lavorato moltissimo in difesa riuscendo a limitare Jordan Clarkson, dall’altra parte ha fatto molto male alla nazionale padrona di casa. Dopo le parole di Melli, Pajola e Ricci, anche Tonut ha commentato la sfida ai microfoni della Rai.

Io alla pari con Clarkson? Non esageriamo… Abbiamo giocato tutti una buona partita, io e Pajola avevamo un compito ben preciso da parte dello staff tecnico. C’è stato un grande lavoro da parte di tutti quelli che sono scesi in campo, chi è entrato si è fatto trovare sempre pronto. Abbiamo qualche rimpianto per quel secondo tempo giocato disuniti e nervosi con la Repubblica Dominicana. Oggi non era scontato né facile, siamo andati nuovamente un po’ a sprazzi ma siamo rimasti uniti. Ci godiamo un po’ il momento ma è necessario avere sempre questo approccio e questa mentalità. Abbiamo capito che possiamo perdere con chiunque, chissà che non possiamo anche vincere con tutti…