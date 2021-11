Olimpia Milano, si punta a Ben Bentil come rinforzo

L’Olimpia Milano ieri sera ha subito la terza sconfitta di fila in Eurolega, risultato che l’ha fatta scivolare al quarto posto, col record di 8-4. La situazione infortuni non aiuta, visto che settimana scorsa i biancorossi hanno perso Dinos Mitoglou per un paio di mesi. Per questo motivo Ettore Messina, dopo aver preso Tommaso Baldasso nel reparto esterni, è vigile anche sul mercato dei lunghi. Secondo la Gazzetta dello Sport, la priorità in quest’ottica sarebbe l’americano Ben Bentil.

Bentil, nato in Ghana ma con passaporto statunitense, sta giocando in Turchia nel Bahçeşehir dopo due anni in Eurolega al Panatahinaikos. Lungo di 206 centimetri, in passato ha fatto anche una comparsata in NBA per 3 partite a Dallas. Nel Draft 2016 fu chiamato come 51° scelta assoluta. In questa stagione in Turchia, Bentil sta mantenendo 12.0 punti e 4.3 rimbalzi di media.