Meek Mill ha detto di essersi scusato con Vanessa Bryant: “Ora però smettete di parlarne”

Nuovo capitolo del botta-risposta tra Vanessa Bryant e il rapper Meek Mill: la donna nelle scorse ore aveva pubblicamente attaccato l’artista per una rima irrispettosa in cui veniva citato il defunto Kobe Bryant. Sui propri social, Meek Mill ha deciso di commentare la questione, dicendo anche di essersi scusato in privato con Vanessa per la sua mancanza di tatto.

I apologized to her in private earlier today not to the public…Nothing I say on my page directed to a internet viral moment or the family of a grieving woman! If you care about someone grieving change the subject!

— Meek Mill (@MeekMill) February 23, 2021