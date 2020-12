Bargnani a Brindisi in compagnia di Vitucci: semplice visita di cortesia o indizio di mercato?

Ufficialmente non gioca una partita dal 2017 (anno in cui si concluse la sua ultima esperienza al Baskonia), ma Andrea Bargnani non ha mai escluso, anche attraverso qualche indizio social, la possibilità di tornare a giocare.

Proprio per questo motivo, la sua visita a coach Frank Vitucci a Brindisi con conseguente foto sui social, sta facendo sognare molti suoi estimatori, e soprattutto molti tifosi brindisini, che nel momento migliore della loro squadra da quando è in Serie A, non immaginerebbero un regalo migliore per questo Natale.

Nonostante Brindisi sia ben protetta in quel ruolo, per Bargnani potrebbe essere un’ennesima possibilità di riscatto all’alba dei 35 anni, e per i salentini un motivo in più per sognare in grande.

E allora, questa visita del mago in Puglia sarà solo un viaggio di piacere o anche di lavoro?