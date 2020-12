Talen Horton-Tucker: spunta un tweet del 2015 in cui scherniva LeBron James

Talen Horton-Tucker è “la storia” di questo inizio di preseason NBA: il sophomore dei Los Angeles Lakers ha sfruttato al meglio l’assenza delle stelle giallo-viola nelle prime due partite, risultato il migliore in campo nelle gare contro i Clippers. Horton-Tucker, che si era fatto conoscere marcando James Harden per qualche spezzone di partita durante gli scorsi Playoff, ha segnato 19 punti nella prima gara e addirittura 30 nella seconda.

L’attenzione mediatica per THT ha però portato anche a scoprire alcuni “scheletri nell’armadio” del giocatore, compreso un vecchio tweet del 2015 in cui scherniva l’attuale compagno LeBron James per il famoso rumors (mai confermato) della frequentazione tra sua madre Gloria e Delonte West ai tempi di Cleveland. “Doc e Austin Rivers sono la prima coppia di padre e figlio nella stessa squadra dai tempi di Delonte West e LeBron James” aveva scritto goliardicamente un innocente 15enne Horton-Tucker. Un tweet a cui non dare troppo peso, vista la data, ma che fa sorridere al pensiero che lo stesso James solo pochi giorni fa aveva incensato l’operato del compagno.

This Talen Horton-Tucker tweet from January 2015 about now-Lakers teammate LeBron James 😳👀 pic.twitter.com/3gk3amYXAU — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 16, 2020

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.