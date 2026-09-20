Gli Azzurri in carrozzina conquistano l’argento al Mondiale: sconfitta in finale contro l’Australia

Si conclude con una sconfitta ma anche una storica medaglia d’argento il Mondiale dell’Italbasket in carrozzina, che ha visto gli Azzurri raggiungere il risultato più importante della propria storia nella competizione. La squadra di coach Castellucci aveva battuto in semifinale la Gran Bretagna, una delle migliori formazioni al mondo, e prima ancora Team USA nel girone.

Gli Azzurri si sono arresi solo in finale, 81-57 contro i Boomers, già campioni del mondo nel 2010 e nel 2014. Nell’ultima partita Carossino (16 punti) e Papi (13 punti) hanno guidato l’Italbasket, purtroppo in partita solo per poco più di un quarto di gara.

“C’è amarezza per questa finale, non possiamo nasconderlo. Ma dobbiamo guardare all’intero percorso che abbiamo fatto in questo Mondiale, a come abbiamo scalato le gerarchie mondiali con organizzazione, voglia, cuore e coraggio. Ci portiamo a casa un risultato che fa bene a tutto il movimento e a questi ragazzi” ha dichiarato Castellucci dopo la finale.