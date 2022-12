Obradovic ha “imprigionato” nell’arena il Partizan dopo la sconfitta con la Stella Rossa

Con il Partizan Belgrado che ha perso il super derby di EuroLega, il primo della storia, contro la Stella Rossa davanti a 16mila tifosi bianconeri, Zeljko Obradovic ha dovuto subito dare un segnale forte ai suoi giocatori e ai suoi tifosi.

Essendo questa la seconda partita persa in questa stagione contro lo Crvena Zvezda, la squadra non ha lasciato l’arena ma è andata direttamente in sala video per analizzare la partita.

Per l’esattezza la squadra è rimasta poco negli spogliatoi e Obradovic ha fissato subito un incontro con il Partizan per constatare al più presto gli errori commessi nell’ultimo quarto, quello poi deciso da un canestro dell’ex Olimpia Milano Nemanja Nedovic.

In the first ever EuroLeague Serbian Derby, @kkcrvenazvezda took the win courtesy of a @nedovic1624 dagger in the final seconds Highlights… pic.twitter.com/0u7dV2LhMJ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 8, 2022

Era ovvio che la notte sarebbe stata lunga, visto che il GM Zoran Savić e i fisioterapisti hanno lasciato la sala dopo dieci minuti, “abbandonando” allenatori e giocatori a guardare i vari video.

Siamo certi che non sia solo volate parole da gentiluomini. Conosciamo benissimo Zelimir Obradovic e sappiamo quanto odi perdere, specialmente un derby contro i rivali storici del Partizan, ovvero la Stella Rossa. Nel basket ci sta perdere, ma certe gare devono necessariamente finire in un determinato modo, non c’è alternativa.

Leggi anche: VIDEO: l’ASSURDO errore di LUWAWU-CABARROT che è costato la vittoria a Milano