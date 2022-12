Mike James è particolarmente attivo in queste ultime ore su Twitter, dopo qualche settimana di pausa. L’americano ha prima commentato “la sua vita” e poi la scelta di molti coach di usare la box-and-one come strumento di difesa.

Welcome to my life lol https://t.co/GlRUNMIVQy — Mike James (@TheNatural_05) December 16, 2022

Ieri sera l’Alba Berlino di Gabriele Procida ha fatto soffrire tantissimo il Monaco, squadra di Mike James, portandola quasi alla sconfitta, grazie a una box-and-one asfissiante.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una difesa comunemente usata contro squadre con un grande giocatore offensivo circondato da giocatori con meno talento offensivo. Come il Monaco con Mike James, per intenderci.

L’ex Olimpia Milano e CSKA Mosca però non ha apprezzato questo tipo di decisione da parte del coach dei tedeschi e ha commentato così questa mattina su Twitter:

“Ok la giornata è passata e il match è finito…. Siamo tutti d’accordo sul fatto che giocare la box-and-one per 40 minuti in una partita di basket professionistico sia ridicolo?”.

Ok the day is passed and the game is over…. Can we all agree that playing box and one for 40 minutes in a professional basketball game is ridiculous? — Mike James (@TheNatural_05) December 17, 2022

Naturalmente coach Israel Gonzalez non è l’unico in Europa o al mondo a praticarla con costanza perché, per esempio, anche coach Sergio Scariolo della Virtus Bologna ama utilizzarla come arma difensiva. Ci ha praticamente vinto un Eurobasket 3 mesi fa. Magari non per 40 minuti ma almeno per più della metà dei match.

Leggi anche: Abbiamo una possibile data per il rientro in campo di Steph Curry