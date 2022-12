Facundo Campazzo continua a essere l’oggetto del desidero di tante squadre in Europa, specialmente della Stella Rossa Belgrado. Non è però l’unica squadra di EuroLega in corsa perché per Campazzo c’è anche il Real Madrid e occhio al Fenerbahçe Istanbul.

Murat Murathanoğlu, uno dei giornalisti turchi di basket più conosciuti e più addentro alle vicende della squadra di Istanbul, ha detto esplicitamente questo:

“Se il Fenerbahçe vuole, può portare Campazzo, questo è il Fenerbahçe”.

Murat Murathanoğlu: "Fenerbahçe isterse Campazzo'yu getirir Fenerbahçe bu." pic.twitter.com/H0pvl9MrXG — SavaşımsınSen FENER🌿 (@SavasimsinFENER) December 9, 2022

In fondo in fondo sappiamo che l’argentino vorrebbe tornare in Spagna, ma al momento non può farlo per colpa del fisco spagnolo. Deve trovare una “squadra-ponte” in Europa per poi avere degli sgravi fiscali a partire da quest’estate, come potete leggere qui.

I turchi quest’estate erano pronti a fare all-in per l’ex playmaker di Denver Nuggets e Dallas Mavericks. Al momento non ne hanno veramente bisogno perché hanno già Nick Calathes e Scottie Wilbekin in cabina di regia. Sappiamo che è assurdo ma Campazzo sarebbe quasi superfluo per questo Fenerbahçe Istanbul primo in classifica in EuroLega.

Stiamo a vedere se alla fine il giocatore dell’Albiceleste cederà alle lusinghe dei serbi e siglerà un accordo da quasi 2 milioni di dollari con i biancorossi che ieri sera hanno vinto il primo derby di Belgrado di sempre in EuroLega.

