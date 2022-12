Il Giudice d’Appello di Euroleague Basketball ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Virtus Segafredo Bologna e Milos Teodosic.

Di conseguenza, la sanzione del 30 novembre 2022 del Giudice Disciplinare, che ha disposto la squalifica per due partite di Milos Teodosic, è sostituita dalla squalifica di una partita e da una sanzione di 15.000 euro.

Questo vuol dire che domani sera il fenomeno serbo sarà regolarmente in campo con la Virtus Bologna e proverà a regalare ai suoi una vittoria scacciacrisi che servirebbe come il pane alle VuNere.

Ricordiamo che Milos Teodosic era stato espulso durante il match casalingo con l’Anadolu Efes Istanbul della Segafredo Virtus Bologna. Ma nel frattempo ha già saltato la sfida di Belgrado contro la Stella Rossa mts.

Stiamo a vedere se l’ex playmaker dei Los Angeles Clippers, al suo quarto anno in Italia, sarà in grado di invertire la rotta dei bianconeri, riavvicinandoli alla zona playoff. Non ha un compito semplice perché i biancorossi greci sono molto forti e l’anno scorso sono addirittura riusciti a raggiungere le Final Four della massima competizione europea per club. La speranza che il Mago faccia il Mago c’è e perciò mai dire mai.

