BASKET EUROPEO VERSO LA SVOLTA: EuroCup e Champions League si fondono?

La Basketball Champions League e la EuroCup sono vicinissime a un accordo per l’istituzione di un torneo unico. La notizia è stata lanciata dal giornale spagnolo La Opiniòn de Màlaga, che racconta di un incontro di recente avvenimento a Ginevra tra i vertici delle competizioni e ed esponenti dei club, sede in cui è stata comunicata la notizia.

EuroLega ed EuroCup sono competizioni organizzate e dirette dall’ECA (European Club Association), un’associazione di club europei avente lo scopo di proteggere e promuovere il calcio europeo, ma altrettanto interessata alla palla a spicchi nel controllo della competizione più prestigiosa in Europa da diversi anni.

Champions League e Europe Cup sono invece sotto la direzione della FIBA (International Basketball Federation), deputata all’organizzazione dei più noti tornei per le nazionali.

I tornei ECA sono tornei privati, cui si accede su invito e nel rispetto di taluni parametri di accesso, ma la portata storica e la competitività di tali tornei, oltre alla garanzia di un ingentissimo gettito di ricavi per i partecipanti, gli ha sempre garantito un monopolio sui club più blasonati d’Europa.

ECA e FIBA hanno avuto già diversi scontri in passato, arrivando quest’ultima a minacciare l’esclusione dai campionati nazionali per tutti i club che non formalizzassero l’uscita dall’Eurolega e dall’Eurocup per aderire alla Champions e alla Europe Cup.

Potrebbe dunque essere una svolta importantissima, in vista di un futuro sinergico tra le due organizzazioni che hanno finalmente deciso di aprirsi le porte a vicenda e collaborare per lo sviluppo del basket europeo.

Attendiamo la conferma ufficiale, unitamente a ulteriori dettagli per capire da quando prenderà via la possibile fusione tra EuroCup e Champions League.

Leggi anche: Jaalen Smith: tra i tifosi di Partizan e Virtus non c’è paragone!