Basile: “Ho vissuto male quasi tutta la mia carriera, ero ansiosissimo!”

Gianluca Basile è ormai lontano dal mondo del basket da diversi anni. Dopo il ritiro da giocatore di Capo d’Orlando, ha deciso di continuare la sua vita in Sicilia tra padel, volontariato e pesca, le sue più grandi passioni, naturalmente insieme al basket.

Non dovete però pensare che per Gianluca Basile sia sempre stato facile essere Gianluca Basile perché ha sempre avuto addosso delle pressioni incredibili, sia in Italia, sia in Spagna, sia con la Nazionale. E quasi mai è riuscito a godersi il suo percorso, come lui stesso ha scritto sul suo nuovo profilo Instagram:

“Ho vissuto male quasi tutta la mia carriera, eccetto l’anno di Cantù e il primo a Capo d’Orlando. Ero ansiosissimo e l’ansia può bloccarti oppure aumentare la concentrazione. Non avevo abbastanza autostima per divertirmi e basta. A differenza di quanto si possa pensare, ero convinto di non avere un talento naturale e di doverlo costruire ogni giorno in palestra”.

Onestamente a noi non era mai arrivato il “Baso ansioso” descritto in questo post, ma solo di un grande professionista e di un uomo super focus sui suoi obiettivi.

