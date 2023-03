Donazione shock di Irving! Quasi 50mila dollari a bambini bisognosi di Ghana e Nigeria

Dite quello che volete su Kyrie Irving, ma la superstar dei Dallas Mavericks ha innegabilmente compiuto tantissimi sforzi che hanno un impatto positivo sulla vita delle persone. Il polarizzante Irving ha recentemente fatto una sorprendente donazione su GoFundMe del valore di 45.000 dollari per aiutare a costruire un orfanotrofio in Ghana e una scuola in Nigeria.

Irving, che questa notte ha messo a segno 40 punti per i Mavs nella vittoria casalinga per 133 a 126 contro i Philadelphia 76ers, ha parlato poco dopo la vittoria del gesto che ha compiuto.

“C’è così tanto da fare nel nostro mondo, cerco solo di fare piccoli atti di gentilezza ogni singolo giorno”, ha detto Kyrie Irving durante la conferenza stampa post partita, come riportato da Dorothy J. Gentry.

This has to be the most misunderstood man walking.

Listen as Kyrie Irving responds to @townbrad question about his $45,000 donation for kids in Ghana and Nigeria.

“There’s so much going on in our world, I just try to do little acts of kindness every single day.” pic.twitter.com/cCsq9wrfAS

— Dorothy J. Gentry (@DorothyJGentry) March 3, 2023