VIDEO: il figlio di Curry fa impazzire il mondo NBA salutando Klay Thompson

I Golden State Warriors hanno fatto capire che ci sono battendo i Boston Celtics leader del campionato per 123 a 107 in un’attesissima rivincita delle Finals NBA dello scorso anno con gli Splash Brothers, Steph Curry e Klay Thompson, al top.

È stata senza dubbio la migliore vittoria dei campioni in carica in un inizio abbastanza particolare del 2022-2023, resa ancora più impressionante perché è arrivata senza Andrew Wiggins, che si è rivelato fondamentale nella corsa degli Warriors al loro straordinario quarto titolo in otto anni all’inizio della scorsa estate.

Dopo la partita, Curry ha celebrato il grande successo californiano con suo figlio Canon. Il Curry più giovane ha rubato la scena prima di arrivare negli spogliatoi, con Klay Thompson che camminava dietro di lui.

“Ciao Klay Thompson”, ha detto all’improvviso il piccolo Canon, voltandosi verso il compagno di squadra di lunga data di suo padre.

“We proved we can play at a high level with the best in the league” –@StephenCurry30

Wait til the end for the most adorable thing you’ll see today… Canon💙 pic.twitter.com/t8IoMZlQ6z

— NBA (@NBA) December 11, 2022