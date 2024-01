I Milwaukee Bucks hanno fatto molto clamore nel mondo NBA dopo la separazione dall’allenatore Adrian Griffin. Griffin ha aiutato i Bucks a raggiungere il secondo posto nella Eastern Conference, ma la squadra sta andando in una direzione diversa. Inoltre, Griffin sarebbe stato aiutato da Doc Rivers prima del suo esonero dai Milwaukee Bucks.

Griffin è stato assunto come allenatore capo di Milwaukee nel giugno del 2023. Ha lavorato solo sette mesi prima di lasciare la squadra. Tuttavia, Griffin ha avuto le sue difficoltà, in quanto Doc Rivers lo avrebbe aiutato come consulente informale per volere dei Bucks, secondo The Athletic.

Inoltre, Rivers è considerato un serio concorrente per il posto di capo allenatore a Milwaukee. L’allenatore veterano ha firmato come analista con ESPN nel 2023 dopo aver lasciato i Philadelphia 76ers.

I Bucks hanno avuto un crollo all’inizio della stagione 2023-24, che ha messo in discussione la competenza di Griffin. In particolare, i tifosi e i critici sono diventati scettici sugli schemi difensivi dell’allenatore. Griffin ha poi aiutato la squadra a risollevarsi e a raggiungere un posto tra le prime due della Eastern Conference. Tuttavia, i Bucks sembrano voler prendere una direzione diversa con la squadra e andare forte su Doc Rivers.

