Chris Finch non impressionato dai 62 punti di KAT: “La nostra una performance DISGUSTOSA”

Ieri notte i 70 punti realizzati da Joel Embiid hanno messo in ombra i 62 di Karl-Anthony Towns, nuovo career-high. La prestazione del lungo dei Minnesota Timberwolves è arrivata però in una sconfitta: in casa contro gli Charlotte Hornets, 10-31 in stagione, per 125-128. In conferenza stampa coach Chris Finch, che finora ha guidato i T’Wolves al primo posto ad Ovest con un record di 30-13, ha criticato pesantemente la prova dei suoi giocatori, compreso lo stesso Towns.

“La nostra è stata una performance assolutamente disgustosa in difesa, abbiamo giocato un basket immaturo per tutta la partita. La vittoria non ci è ‘sfuggita’, la gara ha seguito questo copione dalla palla a due. Succede quando approcci le partite in questo modo. Ad un certo punto volevamo solo cercare il compagno con la mano calda, quando saremmo dovuti tornare a fare la giocata corretta. Ci sono tanti modi per essere immaturi e questa sera ci sono stati tanti giocatori che hanno giocato in modo immaturo. Abbiamo mancato di rispetto al gioco e a noi stessi, abbiamo meritato la sconfitta. Se alla fine ci siamo ridotti a passare sempre da Towns che cercava di raggiungere un gran numero di punti? Certo, per un po’ ha funzionato ma nel finale questo ci ha prosciugati“ ha dichiarato Finch.

Towns ha segnato 44 punti nel primo tempo e nel secondo ha provato ad accumularne il più possibile. “Quando ha segnato i primi 6-7 tiri, tutti ci siamo gasati e volevamo arrivasse a 100 punti” ha dichiarato Anthony Edwards, autore di un solo tiro nel primo tempo, dopo la gara. KAT ha tirato 35 volte (21 canestri segnati), 24 volte in più del suo compagno più vicino: Edwards stesso, con 3/11.