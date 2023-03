Secondo Zach Lowe di ESPN, l’NBA ha deciso di annullare il decimo rimbalzo di Giannis Antetokounmpo contro i Washington Wizards e quindi la sua quarta tripla doppia della stagione finora.

Il motivo dovrebbe essere trovato nelle regole del campionato, che dicono che affinché un tentativo di canestro sia considerato ufficiale, il giocatore deve tirare “con l’intento di segnare un canestro”.

The league has rescinded Giannis Antetokounmpo's 10th rebound last night–and thus his triple-double, sources tell ESPN. League rules say that for a field-goal attempt to count as official, the player has to shoot "with intent to score a field-goal" — i.e. to make the shot. — Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) March 6, 2023

Invece, The Greek Freak ha preso il suo decimo rimbalzo della partita dopo aver sbagliato intenzionalmente un tiro aperto alla fine del match vinto contro gli Washington Wizards.

Giannis Antetokounmpo, che aveva già 23 punti e 13 assist, ha parlato di questa polemica dopo la vittoria per 117 a 111. “Stavo pensando di segnare, ma sento che in quelle situazioni è meglio tenere la palla. Ma sì, cerco solo di giocare in modo intelligente e in un certo senso ne ho rubato uno”, ha detto in precedenza.

And just like that Giannis gets the triple-double!! pic.twitter.com/oKWDoNrQzL — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 6, 2023

Alla fine ci sembra giusto così. Onestamente non abbiamo capito tutto l’odio che è stato versato addosso a Giannis Antetokounmpo per questa scelta. Non ha fatto nulla di male e non ha offeso/umiliato nessuno. Semplicemente voleva migliorare le proprie statistiche. Niente di più, niente di meno.

