Jordan Brand aprirà prima di Natale il primo flagship store a Milano

Aprirà il 16 dicembre in via Torino, a Milano, il primo flagship store del brand della all-star dell’Nba Michael Jordan, nato in collaborazione con Nike. Trovano così uno spazio dedicato, i prodotti di Nike x Jordan, tra cui scarpe da ginnastica, tute e zaini, fin’ora venduti solo negli store Nike, nel sito ufficiale del brand e tramite l’app Snkrs.

Il negozio si svilupperà per oltre 360 metri quadrati e verrà inaugurato all’insegna del claim «World of flight», come omaggio alla filosofia del campione di basket che rivive nei prodotti realizzati in co-lab con la label sportswear. All’interno, lo store ospiterà anche eventi dedicati al mondo street a al basket.

Questa apertura si configura all’interno di una strategia di crescita che punta sull’espansione ratail e sulla crescita delle vendite delle sneakers dopo che la domanda si è assestata a seguito del picco raggiunto durante la pandemia. In questa prospettiva, Nike ha deciso di puntare su Jordan perchè rappresenta più del 10% delle entrate complessiva della label. Dal 2015, infatti, le vendite della divisione Jordan sono più che raddoppiate superando i 5,1 miliardi di dollari nel 2021. Tra i prodotti più ambiti, le sneaker Air Jordan 1, un dei modello di calzature più richieste del franchise.

Jordan Milano