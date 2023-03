Il debutto di Kevin Durant con i Suns è stato ASSURDO! 🔥🔥

I Phoenix Suns hanno messo a segno una delle trade più incredibili della storia NBA quando hanno firmato Kevin Durant prima della trade deadline del 9 febbraio.

Durant sa portare squadre mediocri alla lotta per il titolo, pensate cosa può fare di fianco a Devin Booker, Chris Paul e Deandre Ayton. E questa notte, con Durant che ha fatto il suo debutto per i Suns, ha mostrato quanto sia spaventoso giocare contro la sua nuova squadra.

Dopo un’assenza di 20 partite a causa di un infortunio al ginocchio, Durant è tornato in campo 26 minuti contro gli umili Charlotte Hornets. Ma il due volte MVP delle Finals NBA ha sicuramente fatto contare quei minuti.

Kevin Durant ha totalizzato 23 punti, 6 rimbalzi, 2 assist e 2 palle rubate con un ottimo 10-15 al tiro dal campo (2-4 dalla distanza), aprendo la strada ai Suns verso una facile vittoria per 105 a 91 contro gli Charlotte Hornets, privi fino a fine stagione di LaMelo Ball. Era come se Durant non avesse mai perso tempo a causa di un infortunio.

Kevin Durant in his Suns debut 🔥 23 points 10-of-15 FG

6 rebounds 2-of-4 3PT

2 assists 26 minutes

2 blocks +/- of +13 pic.twitter.com/BFO3dG3qtX — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 2, 2023

Nel debutto di Durant con i Suns, tuttavia, è stato Devin Booker a rubare la scena. Book ha totalizzato 37 punti per aprire la strada alla squadra dei Suns che cerca di separarsi dal gruppo della Western Conference.

Leggi anche: Pestaggio ad un minorenne e minacce con una pistola: la dura accusa a Ja Morant