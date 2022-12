A Michael Jordan è stato appena conferito l’onore di essere il nome legato al premio dell’NBA Most Valuable Player. Non sorprende che ciò abbia innescato alcune reazioni piuttosto puntuali da parte dei grandi fan di LeBron James.

Quegli stessi sostenitori non apprezzeranno i recenti commenti del veterano dell’NBA, Evan Turner. Con i fan di LeBron che si chiedono con quale premio l’NBA potrebbe onorare King una volta che avrà concluso la sua carriera, Turner ha usato Twitter per gettare del fango su LeBron James.

Quale sarà il premio di LeBron nel 2035?

Se mai avremo di nuovo un campionato in bolla, quel trofeo specifico dovrebbe essere intitolato a lui

Speriamo di non aver mai più bisogno di un’altra bolla NBA, ma anche i più accaniti sostenitori di LeBron devono ammettere che è stato un commento davvero molto divertente.

Tuttavia, alcuni utenti non sembrano pensarla come lui. Ma fa parte del gioco, Turner sapeva che avrebbe generato della conversazione sotto al suo tweet, anche se non siamo così convinti che gli interessi più di tanto il parere delle persone.

Stiamo a vedere se davvero tra una dozzina di anni l’NBA intitolerà un premio a LeBron, come in fondo vorrebbe anche Evan Turner.

