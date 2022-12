L’epica tripla doppia da 60 punti di Doncic che non si era MAI VISTA PRIMA

Luka Doncic proviene da un altro pianeta, non ci sono dubbi a riguardo. La superstar dei Dallas Mavericks ha giocato contro i New York Knicks come se avesse appena raggiunto il Nirvana del basket, mettendo a segno una folle tripla doppia da 60 punti nella vittoria per 126 a 121 in rimonta dei Dallas Mavericks.

Una performance così non si era mai vista prima:

Luka Doncic è l’UNICO giocatore in tutta la STORIA dell’NBA a registrare una partita con 60+ PTS, 20+ REB e 10+ AST 🤯

Luka Doncic es el ÚNICO jugador en toda la HISTORIA de la NBA en registrar un partido con 60+ PTS, 20+ REB y 10+ AST 🤯 Impresionante. pic.twitter.com/Ubx1U3xwoC — NBA Latam (@NBALatam) December 28, 2022

La sua performance gli è valsa anche un posto che nessun altro Mavs al di fuori di Dirk Nowitzki aveva mai raggiunto prima. Con la notte appena trascorsa, Doncic è diventato il secondo giocatore nella storia della franchigia dei Mavs ad avere almeno 50 punti e 15 rimbalzi in una partita. L’unica altra volta che è successo è stato nel lontano 2004 con il leggendario Dirk Nowitzki autore dell’impresa, secondo ESPN Stats & Info.

50 Pts & 15 Reb in a Game

Mavericks History Luka tonight Dirk (Dec. 2, 2004) pic.twitter.com/yJhDJdhEKr — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 28, 2022

Per la cronaca, Luka Doncic ha chiuso con un’incredibile statistica da 60 punti, 21 rimbalzi – entrambi record in carriera – e 10 assist con anche 2 palle recuperate e 1 stoppata in 47 minuti. Ha fatto di tutto per i Mavs e nonostante il suo utilizzo incredibilmente elevato di lui nel match, ha comunque commesso solo 4 palle perse. Doncic ha tirato 21 su 31 dal campo e ha terminato con 16 su 22 dalla linea del tiro libero. Leggendario.

