L’unico “assist” mancato da Jokic nella folle serata da 40-27-10 😂

Nikola Jokic ha quasi fatto tutto per i Denver Nuggets questa notte contro gli Charlotte Hornets. QUASI.

Il centro serbo, purtroppo, ha mancato un grande assist che avrebbe reso la giornata di un tifoso indimenticabile. Mentre stava uscendo dal campo e dirigendosi verso gli spogliatoi, un tifoso voleva che gli desse il cinque, ma Jokic sembra non averlo notato e ha proceduto a interagire con altri fan.

Nikola Jokic did practically everything tonight in Denver… except giving this fan a fist bump 😅 pic.twitter.com/khlkWDbf7f — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 19, 2022

Per essere onesti con Nikola Jokic, però, il tifoso in questione apparentemente voleva ottenere un autografo prima di scegliere di togliersi la penna e chiedere invece solo un colpo di pugno. Tuttavia, a quel punto, Joker non lo stava più guardando.

Inoltre, non possiamo biasimare Jokic qui per non aver accolto alcuna richiesta di autografo. Sicuramente era stanco dopo aver giocato e voleva solo andare negli spogliatoi a riposare dopo una partita combattuta. Nel caso qualcuno se lo dimentichi, ha giocato quasi 40 minuti contro gli Hornets e ha totalizzato 40 punti, 27 rimbalzi e 10 assist. Per buona misura, ha anche messo a referto due palle rubate durante la nottata. Senza dubbio questo fan ci potrà riprovare la prossima volta.

