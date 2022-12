Nikola Jokic ha vinto due volte l’MVP della regular season NBA nelle ultime due stagioni e questa notte ha aggiunto alla sua eredità una prestazione mostruosa nella vittoria per 119 a 115 dei Denver Nuggets contro gli Charlotte Hornets.

Joker ha chiuso con 40 punti, 27 rimbalzi e 10 assist e queste statistiche lo hanno reso il primo giocatore a mettere a segno una tripla doppia da almeno 35 punti, 25 rimbalzi e 10 assist dai tempi di Wilt Chamberlain nel 1968 secondo il profilo Twitter StatMuse.

Jokic is the first player with

35 PTS

25 REB

10 AST

since Wilt in 1968. pic.twitter.com/9Nw4Bn7LrC

— StatMuse (@statmuse) December 19, 2022