All Star Game 2023, ascolti televisivi mai così bassi

L’All Star Game 2023 non è piaciuto, non solo ai protagonisti come Mike Malone, che lo ha definito “la peggior partita mai giocata”. Anche gli ascolti televisivi non hanno premiato la partita di domenica e in generale tutto l’All Star Weekend di Salt Lake City. Come riportato da Sports Media Watch, i dati dell’All Star Game 2023 sono stati i più bassi di sempre, con un totale di 6.28 milioni di spettatori e -27% rispetto all’evento dell’anno scorso.

Paragonato con eventi simili di altri sport, l’All Star Game NBA si è piazzato dietro il Pro-Bowl NFL di qualche migliaio di spettatori e nettamente dietro l’All Star Game MLB, leader con 7.51 milioni di spettatori.

La differenza di cifre con l’edizione precedente è la più ampia dal 2000, quando però l’All Star Game tornava dopo un anno di assenza dovuto al lockout.

Come detto, non solo la partita della domenica ha subito un calo. Il Rising Stars, l’evento meno popolare del weekend, è calato da 1.23 milioni di spettatori nel 2022 agli 880.000 di quest’anno, l’All Star Saturday invece da 4.24 milioni a 3.42. Paradossalmente l’unico evento ad aver registrato una crescita è stato il Celebrity All Star Game, da 1.29 milioni di spettatori a 1.40.