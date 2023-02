Maxi rissa a Taiwan: 12 espulsi, compreso Dwight Howard

Il campionato di Taiwan non sarà di certo il più competitivo del mondo, ma in questi mesi ha assunto una maggiore rilevanza mediatica grazie all’arrivo di Dwight Howard, ex superstar NBA e tre volte Difensore dell’Anno.

Nonostante Howard stia dominando in lungo e in largo, la sua squadra, i Taoyuan Leopards, stanno avendo qualche difficoltà. L’ultima partita l’hanno però vinta, 108-120 contro i TB Herobears. L’ex Magic e Lakers ha chiuso con 28 punti, 14 rimbalzi e 7 assist in 35′, ma non è il risultato che sta facendo parlare del match.

Nel corso della partita, nel quarto quarto, tra due giocatori è scoppiato uno scontro fisico che ha portato ad una maxi-rissa, con giocatori e allenatori coinvolti. Alla fine sono stati addirittura 12 gli espulsi, compreso lo stesso Howard. Il giocatore ha spiegato poi che il suo intervento nella rissa era volto solo a placare gli animi, ma gli arbitri non l’hanno pensata allo stesso modo.