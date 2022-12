Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica dove ha parlato di vari argomenti legati al mondo basket, tra cui anche il basso dato di ascolti televisivi:

“Questo resta un mistero irrisolto per me: abbiamo i palazzetti pieni e i divani a casa vuoti. Facciamo scarsa promozione, forse. La Lega Basket dovrebbe interrogarsi. Io vorrei anche darle più potere, ma i presidenti dovrebbero vedersi di più, parlare di più. E comunicare meglio all’esterno. Vede? Torniamo sempre lì, alla comunicazione”.

Probabilmente il presidente della FIP ha dato la risposta. Certamente il passaggio di Eleven Sports a DAZN potrebbe dare un bel boost al movimento. Chi ha sottoscritto l’abbonamento DAZN per il calcio, potrà vedere tutto il pacchetto basket, compresa la Serie A. La speranza è che la gente sfrutti quest’occasione per appassionarsi alla nostra pallacanestro.

Petrucci ha anche parlato del suo “non rapporto” con la Virtus Bologna:

“Ma io rivendico quella scelta, c’era gente terrorizzata, eravamo tutti chiusi in casa, non c’erano le condizioni per riprendere”.

Bologna era convinta che avrebbe vinto quello Scudetto, cosa che è riuscita a fare l’estate successiva battendo 4 a 0 in finale Milano dopo aver perso la finale di EuroCup contro l’Unics Kazan.