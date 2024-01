L’EA7 Milano giocherà al PalaItalia dopo Milano-Cortina 2026? Il pensiero di Umberto Gandini

Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A, ha rilasciato una lunga intervista ad Andrea Tosi de La Gazzetta dello Sport dove ha parlato di diversi argomenti, tra cui anche il problema palazzetti e la possibilità di vedere l’Olimpia EA7 Milano al PalaItalia di Santa Giulia dopo le Olimpiadi invernali del 2026.

“In questo momento non conosco i progetti di Santa Giulia dopo i Giochi invernali 2026 e nemmeno quelli dell’Olimpia per il futuro. Perciò non posso pronunciarmi. Ma è chiaro che, per proseguire nella crescita, le grandi arene diventano un asset importante, non solo per gli incassi ma anche per i servizi da offrire ai tifosi”, ha detto Umberto Gandini su un possibile futuro dell’EA7 Milano al PalaItalia di Santa Giulia.

Ricordiamo che l’impianto che avrà locazione a sud di Milano sarà avveniristico e potrà ospitare diverse discipline durante i Giochi Olimpici invernali.

L’arena potrà contenere fino a 15mila posti, circa 3mila in più del Mediolanum Forum di Assago e farà concorrenza al PalaOlimpico di Torino, ad oggi senza dubbio il palazzetto più bello d’Italia.

Stiamo a vedere se il PalaItalia diventerà la nuova casa dell’Olimpia EA7 Milano come tutti si augurano.

