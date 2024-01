Boscia Tanjevic su Marco Belinelli: “È il LEBRON JAMES ITALIANO”

Bogdan, detto “Boscia”, Tanjevic ha commentato le incredibili prestazioni di Marco Belinelli con la Virtus Segafredo Bologna, lui che lo conosce dai tempi della sua primissima esperienza in Virtus, quando era ancora un ragazzino al suo esordio in Serie A e che sognava l’NBA.

“Marco è straordinario. Io che ho sempre creduto nel suo talento, facile da vedere, non avrei mai immaginato di trovarlo oggi in queste condizioni. È il LeBron italiano, anche più tonico dell’asso dei Lakers. Il suo segreto è il grande equilibrio interno che ha come persona e giocatore. Non si lascia condizionare da nulla, sa quello che deve fare e come farlo”, ha dichiarato il tecnico 76enne originario del Montenegro ma italiano d’adozione. “Non è facile essere un realizzatore oggi, lui è fantastico per come semplifica ogni situazione. Quel suo tiro in uscita dai blocchi è il frutto di un esercizio ripetuto nel tempo, Beli è un perfezionista e si vede. Rispetto a quando era giovane, ha cambiato la tecnica di tiro, gli anni in NBA lo hanno fatto diventare più reattivo e veloce. Credo che giocando così potrà andare avanti almeno altri due anni”.

