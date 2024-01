Prima con i Detroit Pistons ma Danilo Gallinari resta a guardare

“In questa squadra ci sarà spazio per Mike Muscala e Danilo Gallinari“ aveva dichiarato Monty Williams dopo la trade che ha portato il duo da Washington ai Detroit Pistons. Ieri sera il Gallo e Muscala si sono sì uniti alla squadra nella partita persa in casa contro Minnesota, ma solo il secondo ha messo piede in campo.

Gallinari ha rimediato un altro DNP, non gioca dal 28 dicembre prima per scelta degli Wizards e ora dei Pistons. La speranza per l’azzurro è di esordire nel prossimo match, tra un paio di giorni contro Milwaukee, tra l’altro alle 21 italiane.

Muscala, che è rimasto invece in campo 15′, ha totalizzato 3 rimbalzi, 2 assist e 2 stoppate.