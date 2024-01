Shaquille O’Neal preferisce Shai a Luka Doncic: ecco perché

Shaquille O’Neal, uno dei giocatori più iconici della storia dell’NBA, ha dichiarato che preferisce Shai Gilgeous-Alexander a Luka Doncic, due giovani stelle che rispettivamente giocano uno per gli Oklahoma City Thunder e l’altro per i Dallas Mavericks.

Nel show pre-partita di TNT, mentre si discuteva su chi fosse la migliore guardia in ‘NBA, a Shaq è stato chiesto di scegliere tra SGA e Doncic e lui ha scelto il canadese per un motivo in particolare

“Dovrò scegliere lui, SGA”, ha detto Shaq con sicurezza. “Luka è un giocatore favoloso, ma questo ragazzo? Gioca nel modo giusto, coinvolge i compagni di squadra…”, ha detto l’ex All-Star elogiando la giovane guardia. “Quando abbassa la testa e va a canestro, nessuno può fermarlo”.

Per Shaquille O’Neal, Shai Gilgeous-Alexander è uno dei migliori giocatori del campionato in questo momento, anche più di Doncic.

“Lo sto analizzando per come stanno le cose oggi. È sicuramente uno dei miei giocatori preferiti in questo momento, perché mi piacciono le storie come questa: ragazzi che spuntano fuori dal nulla… È un giocatore straordinario per quello che sta facendo vedere”.

Onestamente è difficile scegliere perché entrambi stanno disputano un’ottima stagione e perciò rispettiamo la scelta di Shaq

