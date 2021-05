Baskonia, distorsione alla caviglia per Achille Polonara

Ieri sera il Baskonia ha perso la gara di campionato contro l’Unicaja Malaga, ma ha dovuto rinunciare anche a uno dei suoi migliori giocatori: l’italiano Achille Polonara, che ha giocato solo 15′ per 2 punti prima di uscire dal campo malconcio per un problema alla caviglia.

Gli esami effettuati nelle scorse ore hanno evidenziato una distorsione alla caviglia destra, ma i tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti. La speranza dei blaugrana è di riavere Polonara per i Playoff, visto che manca ancora una settimana abbondante alla fine della stagione regolare della Liga. Il Baskonia attualmente è quinti, non ha possibilità di arrivare sesto ma potrebbe superare Valencia per avere il fattore campo a favore nella postseason.

In 33 partite di Liga, Polonara ha segnato 11.3 punti con 5.5 rimbalzi di media in questa stagione.

