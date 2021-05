Impresa Eurobasket contro la Tezenis Verona

ROMA – Più che una vittoria, un’impresa. L’Atlante Eurobasket Roma supera la Tezenis Verona interrompendo un’imbattibilità che durava da tredici turni. Avanti nel primo tempo, i capitolini di coach Damiano Pilot hanno subito nel terzo quarto il ritorno degli scaligeri e si sono poi ripresi la partita nell’ultimo imponendosi di misura per 81-78. Verona conclude comunque in vetta al girone giallo con 14 punti e un bilancio di 811 canestri all’attivo e 724 subiti. L’Atlante ha invece un bottino di otto punti con una differenza canestri negativa di 765 contro 803 (- 38).

PRIMO QUARTO – Le prime battute del match somigliano più a una partita di ping pong, Verona colpisce con Candussi, l’Atlante con Olasewere, gli scaligeri replicano con Jones e i capitolini con Magro. L’equilibrio regna sovrano. L’Ebk spezza però l’equilibrio con una tripla del ritrovato Gallinat che la porta sul 9-7 a favore. Candussi ricolpisce, Staffieri risponde e Jones avvia la controreplica per una gara sempre ad alto tasso di spettacolarità. Magro e Gallinat tengono la squadra di Pilot avanti di tre incollature: 18-15, Pini sfodera un tiro libero ma i romani concludono il primo quarto avanti per 20-18.

SECONDO QUARTO – Severini e Caroti fanno male dall’arco e Verona attua il controsorpasso, Pilot chiama il timeout. Cicchetti e un tiro libero di Cepic sanciscono la parità a quota 25 dimostrando che l’Atlante vuole vendere cara la pelle. Una tripla di Gallinat e un libero di Olasewere riportano avanti l’Ebk, Rosselli colpisce dall’arco in risposta ma Bucarelli, con una tripla, consente ai padroni di casa di concludere all’intervallo lungo avanti per 39-38.

TERZO QUARTO – Verona colpisce con Jones, Olasewere replica e il batti e ribatti segna una nuova tacca con Candussi. Una tripla di Jones sospinge gli scaligeri a più quattro, Olasewere e Gallinat portano l’Atlante a cinque lunghezze di vantaggio, Ramagli perde l’infortunato Greene IV e chiama il timeout. La pausa funziona perchè Rosselli, al rientro, si prende un gioco da tre, Candussi e Jones siglano il più sette ospite: 47-54. Olasewere colpisce di nuovi con quattro punti in serie, Jones rimette però in fuga Verona con una tripla. Viglianisi affonda la lama, lo stesso fa Severini con quattro punti su opposto fronte. Cicchetti tiene l’Atlante a contatto per il 57-61 con cui Verona conclude in vantaggio il penultimo quarto.

ULTIMO QUARTO – Guglielmi alza in quota Verona con una tripla, Pini fissa il più nove ovvero 57-66. Per Verona sembra fatta ma Bucarelli, con due tiri liberi, riporta l’Eurobasket in scia. Viglianisi e Cicchetti fanno intendere che l’Atlante ha ancora colpi in canna da sparare. I romani perdono Cicchetti per cinque falli, Pilot chiama il timeout e, alla ripresa delle ostilità, Viglianisi infila una tripla. L’ex Treviglio Caroti mette un’incollatura di vantaggio a favore degli scaligeri ovvero 77-76, Viglianisi capitalizza un tiro libero ma, sul suo errore sul secondo, Fanti è ben appostato e colpisce a canestro. Gallinat subisce fallo e colpisce due volte dalla linea della carità, Candussi risponde con una schiacciata. La partita resta in bilico fino alle ultime battute. Fanti segna un ultimo libero e l’Atlante può festeggiare l’impresa della vittoria per 81-78 contro una Verona reduce da una lunga imbattibilità. Particolare non irrilevante, ciascun esponente del roster capitolino ha messo a referto punti.

MIGLIORI IN CAMPO

ROBERTO GALLINAT (ATLANTE EBK ROMA): è tornato e si vede chiaramente, punti come se piovesse e la capacità di imprimere, con Olasewere e Viglianisi, un ritmo che finisce per disorientare gli scaligeri abituati a fare incetta di vittorie.

FRANCESCO CANDUSSI (TEZENIS VERONA): grande regolarità di prestazione e realizzazione come sempre, ma stavolta Verona inciampa.

TABELLINO

ATLANTE EUROBASKET ROMA: Gallinat 16, Viglianisi 16, Bucarelli 12, Olasewere 11, Cicchetti 10, Magro 6, Romeo 5, Staffieri 3, Cepic 1, Fanti 1. Coach: Damiano Pilot.

Tiri liberi: 17 su 26, rimbalzi 38 (Fanti 9), assist 18 (Olasewere, Fanti 3).

TEZENIS VERONA: Candussi 17, Jones 17, Caroti 13, Rosselli 10, Severini 9, Pini 5, Guglielmi 3, Colussa 2, Greene IV 1, Janelidze 1, Tomassini, Beghini. Coach: Alessandro Ramagli.

Tiri liberi: 14 su 21, rimbalzi 32 (Janelidze 7), assist 19 (Caroti, Rosselli, Severini 3).

ARBITRI

Silvia Marziali di Frosinone, Fabio Bonotto di Ravenna e Giulio Giovannetti di Rivoli (TO)