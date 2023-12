Shabazz Napier, dalla Serbia sono sicuri: CLAMOROSO ritorno a Milano

Shabazz Napier nelle prossime ore lascerà la Stella Rossa, confermato da coach Sfeiropoulos post-sconfitta contro il Real Madrid, partita nella quale l’americano avrebbe chiesto di non giocare. Dove giocherà quindi Napier nella seconda parte di stagione? Dalla Serbia sembrano essere sicuri che la point guard farà ritorno all’Olimpia Milano.

Un ritorno davvero clamoroso, se si pensa a come Napier e i meneghini si erano lasciati in estate. Milano aveva fatto un’importante offerta al giocatore, che però aveva scelto quella ancora più importante della Stella Rossa. A Belgrado però Napier non si è mai ambientato, producendo solo 9.8 punti di media in EuroLega e non trovando ritmo né sotto Dusko Ivanovic né sotto Giannis Sfeiropoulos.

Nel frattempo con Ettore Messina, suo ex e ora forse futuro allenatore, c’è anche stata una polemica. Secondo il coach, Napier avrebbe scritto più volte ai suoi ex compagni di voler tornare all’Olimpia, parole bollate come una “semplice battuta” fraintesa dal giornalista quando lo stesso giocatore si era arrabbiato molto via social. Ora quelle parole, vere o non vere, sembrano profetiche. Secondo Meridian Sports, Shabazz Napier sarà il prossimo playmaker di Milano, andando (di nuovo) a risolvere i problemi in cabina di regia dei biancorossi. Qualora il trasferimento si concretizzasse, Napier non potrebbe comunque giocare in EuroLega per il resto del girone di andata, vale a dire contro il Baskonia settimana prossima (si dà per scontato che non verrà tesserato a brevissimo).

Poco fa Napier ha comunque fatto polemica con Sfeiropoulos su Instagram, accusando il coach di aver mentito davanti alle telecamere. Secondo l’americano quindi sarebbe stato proprio l’allenatore a metterlo alla porta e a non convocarlo per la sfida di questa sera contro il Real.