Battibecco in allenamento tra Durant e Adebayo, KD: “Tutto uno scherzo”

Nelle scorse ore è diventato virale su Twitter il video di un battibecco, non troppo acceso, tra Kevin Durant e Bam Adebayo durante uno shootaround di Team USA a Tokyo. Nella clip si vede Durant irritarsi perché Adebayo, invece di passargli la palla dopo un tiro segnato, si mette a palleggiare, interrompendo la sua striscia di canestri. L’infrazione di una “regola non scritta” che imporrebbe di passare la palla al compagno finché non sbaglia un tiro.

Ad alcuni il video ha fatto sorridere, anche perché KD si rifiuta poi di tirare con un’altra palla finché Adebayo non gli passa la “sua”. Altri però hanno colto l’occasione per criticare l’atteggiamento della superstar dei Nets, visto ancora una volta come un carattere difficile da gestire. Il botta e risposta tra Durant e Adebayo è proseguito su Twitter, dove KD ha scritto: “Mi ha visto segnare triple dall’angolo e ha deciso di lavorare sul suo ball handling con la palla con la quale stavo tirando. Devi imparare a portare un po’ di rispetto”.

Dog seen me knock down the corner three and proceeds to work on his ball handling with the ball I green bean’d wit. Bro gotta learn some respect @Bam1of1 https://t.co/OX4YeJLa5k — Kevin Durant (@KDTrey5) July 22, 2021

“Smettila di mentire, Kevin. Hai visto che è stato Lillard a prendere la tua palla. Stai solo cercando di bullizzarmi” ha risposto Adebayo, coinvolgendo anche la point guard dei Blazers. Lillard però ha voluto starne fuori: “Tienimi fuori da questa m***a… Grazie”.

Keep this shit off big dog desk lol… thank you https://t.co/PznSgWxDqM — Damian Lillard (@Dame_Lillard) July 22, 2021

Per rispondere alle critiche che gli stavano arrivando, Durant ha pubblicato una canzone di Drake dal titolo “Can’t take a joke”, ovvero “Non sai stare allo scherzo”, aggiungendo: “Siete tutti ossessionati da ciò che desidero e che mi motiva”.

Y’all just weirdly obsessed with what my motives and desires are. — Kevin Durant (@KDTrey5) July 22, 2021