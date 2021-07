Gli Atlanta Hawks sono stati una delle più grandi sorprese degli ultimi Playoff, raggiungendo le Finali di Conference arrendendosi in sei gare a Milwaukee. Tra i protagonisti della corsa nella post-season c’è stato anche John Collins, che ha risollevato un po’ la sua reputazione al termine di una stagione regolare non esaltante. Collins ha segnato 17.6 punti di media in stagione, con 7.4 rimbalzi.

Il lungo sarà free agent e nei mesi scorsi aveva più volte ribadito di puntare al massimo salariale. Cifre che Atlanta probabilmente non gli offrirà, ma nel frattempo gli ha esteso la qualifying offer per renderlo restricted free agent. Gli Hawks potranno in questo modo pareggiare qualsiasi offerta che arriverà a Collins in free agency.

Atlanta has extended the qualifying offer to John Collins, which makes him a restricted free agent, sources tell @TheAthletic @Stadium. Collins is one of the top free agents on the market. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 22, 2021