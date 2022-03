Bayern Monaco, primi contatti con Nigel Williams-Goss

Il Bayern Monaco, in piena corsa per la qualificazione ai playoff di Eurolega (ottavo col record al 50%, 12-12), comincia a pensare a come costruire la squadra della prossima stagione. Secondo quanto riferito a BasketUniverso, la squadra di coach Andrea Trinchieri avrebbe messo nel mirino Nigel Williams-Goss.

Solo un primo contatto tra l’agente del giocatore e la società bavarese che, pare, sia fortemente interessata al 27enne americano. In 17 minuti di media in 23 partite, Williams-Goss sta facendo registrare 6 punti conditi da 2.4 assist e 2.3 rimbalzi.

Foto copertina: Real Madrid