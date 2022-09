Dario Gjergja, commissario tecnico del Belgio, si è lamentato della poca equità nel mondo del basket in tema di arbitraggio, in particolare nel match di oggi con la Slovenia. La sua squadra ha giocato una gara eccellente contro la Slovenia di Luka Doncic e Goran Dragic ma alla fine ha perso contro i campioni europei del 2017.

Non possiamo non ammettere che ci siano stati parecchi “occhi chiusi” nel confronti dei due fenomeni NBA a livello di fischi. Più e più volte hanno rischiato di prendere dei tecnici e degli antisportivi, ma i direttori di gara non li hanno mai sanzionati.

Ecco le parole di Dario Gjergja in conferenza stampa post match:

“L’uguaglianza non esiste nel basket. Ho sentito per mesi che sarebbe stato tutto 50 e 50. Ho sentito che tutto sarebbe stato giusto, che ogni fischio sarebbe stato uguale per tutti. Ma non è così”.

After the loss to Slovenia, Belgium coach Dario Gjergja said that "Equality doesn't exist in basketball" He then elaborated:

"I'm listening 50 – 50 for months. Everything will be fair, everything will be the same for everybody. But that's not" pic.twitter.com/Z0MJLfgn6x

— Antonis Stroggylakis (@AStroggylakis) September 10, 2022