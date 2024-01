Bellissima storia in Sicilia: ospitano le avversarie per salvare la partita

Una bellissima storia arriva dal campionato Under 14 Femminile della Sicilia.

Le ragazze del Lions Leontinoi, società di Lentini (provincia di Siracusa), stanno avendo qualche difficoltà logistica nella loro stagione. Innanzitutto devono giocare le loro partite fuori città, a una ventina di km di distanza, perché nel loro comune non c’è un campo omologato a disposizione. Il 7 Gennaio dovevano ospitare le pari età di Alcamo ma la partita non si è giocata a causa delle infiltrazione di acqua piovana nel campo di Scordia, dove giocano abitualmente.

Il match era stato omologato con la vittoria a tavolino delle ospiti e una multa di addirittura 800 euro per le “leonesse”. All’avvicinarsi della gara di ritorno sono emersi problemi legati alla trasferta in quel di Alcamo, distante quasi 300 km con un viaggio di quasi 3 ore e mezza. La società aveva deciso di rinunciare all’incontro, perdendo anche questa gara a tavolino poiché i costi per pullman e/o alberghi non sarebbero stati sostenibili. Il club ospitante si è dimostrato anche ospitale (ci perdonerete il gioco di parole): ogni ragazza della Sicilgesso ospiterà un’avversaria in casa per la notte. In questo modo ad Alcamo non solo si giocherà regolarmente il match di ritorno ma verrà anche recuperato quello di andata. Sembra, infatti, che la FIP Sicilia abbia acconsentito a cancellare multa e sconfitta a tavolino: entrambe le gare di disputeranno regolarmente. E poco importa che di fatto Alcamo giocherà due volte in casa.

Un grande applauso alle famiglie e alla società alcamesi, così come al club e ai genitori di Lentini che portano avanti la loro attività nonostante i tanti problemi logistici. Applausi per queste persone e per le giovani che non rinunciano alla loro passione anche in territori dove la penuria di squadra costringe a trasferte così impegnative.

In merito a questa storia è intervenuta anche la FederBasket che ha lodato la collaborazione fra le due realtà attraverso una nota ufficiale.

Fonte: Pianeta Basket