Lo strano caso di Dejounte Murray: segna canestri decisivi ma Atlanta vuole scambiarlo, mezza NBA alla finestra

Sono giorni molto particolari per Dejounte Murray, assoluto protagonista dei rumors di mercato in NBA.

Murray però è protagonista soprattutto sul parquet e ha marchiato a fuoco gli ultimi due successi degli Atlanta Hawks. Qualche giorno fa ha regalato ai suoi la vittoria 106-104 sugli Orlando Magic con un tiro in step back allo scadere, poi si è ripetuto contro i Miami Heat, aumentando ancora il coefficiente di difficoltà. In questa circostanza la sua squadra si trovava sotto di 2, Murray ha percorso tutto il campo in palleggio e ha segnato una tripla incredibile per regalare la vittoria 109-108 ai suoi, visto il successivo errore della squadra di Spoelstra.

Queste due giocate, però, non sono bastate per toglierlo dal mercato. Atlanta sembra sempre intenzionata a scambiarlo e sta ricevendo proposte da tantissime squadre NBA.

In testa ci sono i Los Angeles Lakers, alla disperata ricerca della formula per invertire il trend negativo iniziato dopo la conquista dell’In-Season Tournament. Una ricetta che prevede l’addio a D’Angelo Russell. I gialloviola potrebbero offrire la point guard, Jalen Hood-Schifino, la loro prima scelta al Draft 2029 e altre pick. Attlanta, invece, vorrebbe Austin Reaves al posto di Hood-Schifino. Anche Milwuakee ci sta provando visto che Krish Middleton sembra aver perso lo smalto dei tempi migliori. I Bucks, però, non hanno granché da offrire, avendo sacrificato gran parte dei loro asset per arrivare a Damian Lillard qualche mese fa.

Un’altra idea suggestiva sarebbe quella di un ritorno di Murray ai San Antonio Spurs. La veloce maturazione di Victor Wembanyama pare aver convinto i texani della possibilità di tornare subito competitivi, specie con l’aggiunta di uno scorer puro. Ecco allora l’idea di una trade che coinvolgerebbe anche i Brooklyn Nets, sempre desiderosi di liberarsi del contratto di Ben Simmons. Ad Atalnta andrebbero l’australiano, Sidy Cissoko, due prime scelte (2025 e 2027), una seconda (2024) e la cancellazione dello scambio di scelte del 2026. Attualmente, infatti, San Antonio avrebbe diritto alla pick del primo giro degli Hawks nel Draft in programma fra due anni, proprio in virtù dello scambio che portò Murray in Georgia nel 2022. L’operazione verrebbe completata con l’arrivo in Texas di Royce O’Neale (oltre al suddetto ritorno di Murray), ai Nets invece andrebbero De’Andre Hunter, Doug McDermott e Devonte Graham.