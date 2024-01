“Più difficile allenare un club o la Nazionale?”, Pozzecco risponde citando Schopenhauer

Gianmarco Pozzecco ha avuto una breve esperienza sulla panchina dell’Asvel Villerbaune, conclusa in modo abbastanza burrascoso, soprattutto per le parole del presidente francese Tony Parker. Adesso il Poz è tornato a tempo pieno CT dell’Italbasket.

In questi giorni ha partecipato al Padel Trend Expo e qui è stato intervistato dal direttore di Sportando, Emiliano Carchia. Al di là della sua esperienza amatoriale con la racchetta, Pozzecco ha parlato anche di pallacanestro. Alla domanda se sia più difficile allenare un club o la Nazionale, ha risposto tirando in ballo addirittura il filoso Arturs Schopenhauer.

La differenza vera è la cassa di risonanza maggiore che si ha allenando la Nazionale. Prima un allenatore veniva giudicato dai giornalisti o al massimo al bar, non sentiva o leggeva così tanti giudizi sul suo conto come avviene adesso. Schopeanuer diceva gli altri hanno una considerazione di noi molto più bassa di ciò che pensiamo e i social gli hanno dato ragione. Guidare l’Italbasket in questo momento storico è difficile perché tutti hanno carta bianca, si ricevono tantissime critiche.