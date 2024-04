Lessort grida allo SCANDALO in EuroLega: “Hanno IMBROGLIATO”

Il centro del Panathinaikos AKTOR Atene, Mathias Lessort, e il capitano del Partizan Mozzart Bet Belgrado, Kevin Punter, hanno reagito all’ultima sconfitta della Stella Rossa Meridianbet Belgrado contro l’Anadolu Efes Istanbul.

“La solita mer*a. Imbrogliare il gioco non ti servirà mai; il karma è uno str***o”, ha risposto Lessort al tweet di Punter.

Lessort ha giocato per il Partizan per quasi due stagioni, dopo esservi entrato nella stagione 2021-22.

“Molto ovvio!” ha twittato Punter, sottintendendo che la Crvena Zvezda non si è impegnata per vincere la partita.

SMH shit is ridiculous. cheating the game is never gonna serve you karma is a bitch https://t.co/dAmqOPFaAi

— Mathias Lessort (@ThiasLsf) April 11, 2024