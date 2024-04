Caos in Grecia: i giocatori dell’AEK Atene in sciopero!

In Grecia si sta consumando in queste ore un dramma sportivo, che ha al centro dell’attenzione una delle squadre che quest’anno sono state impegnate nelle coppe europee: si tratta dell’AEK Atene, la cui corsa nella Basketball Champions League si è interrotta nel Round of 16 con 6 sconfitte in altrettante partite.

Joan Plaza, ex allenatore dell’AEK Atene, negli scorsi mesi aveva denunciato il fatto che la società sarebbe stata in ritardo di due mesi con i pagamenti per lo stesso Plaza ed i giocatori stranieri, 4 mesi per i greci e ben 7 mesi per lo staff ed in tutta risposta il club lo ha denunciato per diffamazione: ora possiamo affermare con certezza che il coach spagnolo aveva ragione, dato che i giocatori dell’AEK sono ufficialmente entrati in sciopero per i mancati pagamenti da parte della società.

L’AEK Atene ha garantito che il 12 di Aprile arriveranno i primi pagamenti ma i giocatori hanno deciso di iniziare lo sciopero: in particolare il centro americano Justin Tillman ha già fatto ritorno in USA e non ha intenzione di tornare, come riporta SDNA, altri giocatori come l’ex Milano Mindaugas Kuzminskas ha dichiarato che sicuramente non riceverà tutti pagamenti dovuti.

Nel weekend l’AEK Atene ha in programma il match di campionato contro il Lavrio e vedremo come (e se) si presenterà in campo.

Leggi anche:

Marco Belinelli: “Finalmente abbiamo cambiato allenatore! Scherzo, ma…”