Virtus Bologna, gli scenari in vista dell’ultima partita col Baskonia

La Virtus Bologna da qualche settimana è sicura di disputare la postseason di EuroLega, nonostante arrivi da 6 sconfitte consecutive. Ai bianconeri resta una sola partita da giocare: quella di domani contro il Baskonia, in casa alle ore 20.30.

Bologna era però spettatrice attenta anche delle gare andate in scena questa sera, in particolare per sapere chi si sarebbe qualificato al Play-in tra Efes, Partizan Belgrado e Milano. Come noto, la vittoria dei turchi sulla Stella Rossa non ha solo estromesso l’Olimpia dalla corsa ma anche il Partizan: per i serbi sarà inutile vincere domani contro Valencia. Insomma è l’Efes che completa la griglia della postseason, ma resta da capire le posizioni della classifica finale.

Al momento l’Efes è decimo con un record di 17-17, appena dietro la Virtus Bologna e lo stesso Baskonia (17-16 entrambe). Quindi la partita di domani determinerà non solo la posizione finale della Virtus, ma di tutte e tre le squadre. L’unica cosa certa è che Bologna non arriverà nona, posizione che occupa attualmente. In caso di vittoria, scavalcherà il Baskonia e chiuderà la stagione regolare all’ottavo posto, guadagnandosi il Play-in in casa del Maccabi Tel-Aviv (quindi su campo neutro). In caso di sconfitta finirà a pari con l’Efes, 17-17, ma al decimo posto per la differenza canestri a sfavore (-72 contro il +16 Efes). In quel caso nel migliore dei casi dovrà affrontare due Play-in: il primo proprio in casa dei turchi, il secondo eventuale contro la perdente di Maccabi-Baskonia.

