Ben Simmons preso in giro per aver pubblicato i suoi muscoli photoshoppati su Instagram

È offseason, quindi sai già che Ben Simmons farà di nuovo scalpore. Dopotutto, è considerato da molti come uno dei più grandi giocatori da offseason di tutti i tempi. In effetti è vero e di recente la star dei Brooklyn Nets è uscita con la sua prima serie di foto di trasformazione estiva mentre attende con impazienza un’altra stagione per provare a dimostrare di valere tutti i soldi che prende.

Come previsto, Simmons è stato completamente preso in giro da Twitter dopo che le foto e i video delle sue sessioni di allenamento estive sono diventati virali. Sembra che lo stesso Simmons abbia deciso di unirsi al divertimento pubblicando una foto ovviamente photoshoppata di se stesso mentre sembra un bodybuilder professionista. Deve averlo pubblicato per scherzo, giusto?

Bene, alcune persone sui social media la pensavano diversamente e hanno dovuto semplicemente “smascherare” Ben come l’ultima frode del fitness:

Not Ben Simmons photoshopping his pics💀 I’ve been following Goob for a min now bc he started his page by calling out bodybuilders and fitness influencers and now Ben.. Why ben why 😭💀😂 pic.twitter.com/sPmctlKCX1 — Emily Kate (@EmSportsTakes) June 12, 2023

Qualunque sia il caso, non si può negare che Ben Simmons stia benissimo in questo momento. Ha sicuramente messo su un po’ di muscoli negli ultimi mesi. Speriamo solo che si traduca nel suo gioco in campo una volta iniziata la stagione e, soprattutto, che sia in grado di rimanere in salute.

